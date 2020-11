Dopo la Juventus, lo Spezia è già a Benevento: “Proveremo a imporci” (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSpezia – Ha sperato di poter fare punti contro la Juventus, poi l’ingresso di Cristiano Ronaldo ha fatto saltare il banco. In casa Spezia non si fanno certamente drammi per la sconfitta con i bianconeri di Pirlo e il pensiero va già al match di sabato prossimo. I liguri saranno di scena al “Ciro Vigorito” di Benevento: un confronto tra neo promosse, uno scontro diretto per la salvezza. “Per noi non deve esserci differenza tra la Juventus e il Benevento, ogni partita deve essere preparata come se fosse l’ultima“, Vincenzo Italiano ha tracciato la rotta da seguire nel post partita di ieri. Il tecnico spezzino, vicino proprio alla panchina giallorossa prima dell’avvento di Inzaghi, ha lanciato un messaggio ai ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Ha sperato di poter fare punti contro la, poi l’ingresso di Cristiano Ronaldo ha fatto saltare il banco. In casanon si fanno certamente drammi per la sconfitta con i bianconeri di Pirlo e il pensiero va già al match di sabato prossimo. I liguri saranno di scena al “Ciro Vigorito” di: un confronto tra neo promosse, uno scontro diretto per la salvezza. “Per noi non deve esserci differenza tra lae il, ogni partita deve essere preparata come se fosse l’ultima“, Vincenzo Italiano ha tracciato la rotta da seguire nel post partita di ieri. Il tecnico spezzino, vicino proprio alla panchina giallorossa prima dell’avvento di Inzaghi, ha lanciato un messaggio ai ...

