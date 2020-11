Coronavirus, la Francia segna un altro record: 52mila casi in 24 ore (Di lunedì 2 novembre 2020) . Il triste primato ha portato il computo totale a 1.466.433 positivi dall’inizio della pandemia La nuova ondata di Coronavirus non ha ancora raggiunto il suo picco massimo in Europa. Negli ultimi giorni abbiamo assistito ad un rialzo generalizzato dei contagi a macchia di … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 2 novembre 2020) . Il triste primato ha portato il computo totale a 1.466.433 positivi dall’inizio della pandemia La nuova ondata dinon ha ancora raggiunto il suo picco massimo in Europa. Negli ultimi giorni abbiamo assistito ad un rialzo generalizzato dei contagi a macchia di … L'articolo proviene da Inews.it.

fattoquotidiano : Coronavirus, in Francia calano i contagi: sono 35mila, 10mila in meno rispetto a 7 giorni fa. Australia: zero casi… - MediasetTgcom24 : Covid, in Francia nuovo picco di casi: oltre 52mila contagi e 416 morti #CORONAVIRUS - LaStampa : Coronavirus, in Francia i nuovi casi tornano sopra quota 50.000. Record di contagi in Spagna: 55.019 - InformazioneA : Dopo la #Francia l'incubo terrorismo piomba sull'#Austria a #Vienna. L'#UnionEuropea sta vivendo un nuovo periodo d… - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Francia nuovo picco di casi: oltre 52mila contagi e 416 morti #CORONAVIRUS -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Francia Coronavirus, Francia: oltre 52mila nuovi contagi, 416 morti. Cts: “La seconda ondata non sarà… Il Fatto Quotidiano Scacco al Covid-19 Partite giocate online

L’Asd scacchi Valpolicella cerca una via alternativa alle partite in presenza per superare i limiti imposti dal Covid. I suoi istruttori,... Scopri di più ...

Nuovo record in Francia: 52.518 casi in 24 ore. In Germania iniziato il lockdown "light"

Nel Regno Unito secondo la Bbc i laburisti voteranno a favore del lockdown, ma criticheranno il ritardo della misura. In Francia, il Presidente Macron agli studenti: "Virus progredisce, ma ce la farem ...

L’Asd scacchi Valpolicella cerca una via alternativa alle partite in presenza per superare i limiti imposti dal Covid. I suoi istruttori,... Scopri di più ...Nel Regno Unito secondo la Bbc i laburisti voteranno a favore del lockdown, ma criticheranno il ritardo della misura. In Francia, il Presidente Macron agli studenti: "Virus progredisce, ma ce la farem ...