Coronavirus, in Germania al via il lockdown: strade deserte (Di lunedì 2 novembre 2020) In Germania parte al stretta sulla vita dei cittadini, il lockdown in vigore da oggi mostra un paese svuotato del tutto. Berlino (Tgcom)Berlino è vuota, privata della sua gente, della sua anima, svuotata ancora una volta dall’impellente minaccia del Covid19. Berlino è vuota, cosi come Monaco, come Stoccarda, come Colonia, e tutte le altra grandi città tedesche, colpita dalla misura più estrema, quella che più spaventa, quella che più interroga e fa riflettere, il lockdown, anche se in una versione più morbida del precedente, ma le città restano di fatto deserte. La cancelliera Angela Merkel lo aveva annunciato, un sacrificio per sperare poi nelle feste natalizie, per sperare che le cose si sistemino, che vadano bene, che tutto possa tornare ... Leggi su chenews (Di lunedì 2 novembre 2020) Inparte al stretta sulla vita dei cittadini, ilin vigore da oggi mostra un paese svuotato del tutto. Berlino (Tgcom)Berlino è vuota, privata della sua gente, della sua anima, svuotata ancora una volta dall’impellente minaccia del Covid19. Berlino è vuota, cosi come Monaco, come Stoccarda, come Colonia, e tutte le altra grandi città tedesche, colpita dalla misura più estrema, quella che più spaventa, quella che più interroga e fa riflettere, il, anche se in una versione più morbida del precedente, ma le città restano di fatto. La cancelliera Angela Merkel lo aveva annunciato, un sacrificio per sperare poi nelle feste natalizie, per sperare che le cose si sistemino, che vadano bene, che tutto possa tornare ...

