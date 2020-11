Coronavirus: Conte, 'rilevante diversità rispetto a prima ondata, oggi capacità di risposta' (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "I dati confermano e fanno capire la rilevante differenza" di questa fase "rispetto alla prima ondata" dei contagi. "Possiamo contare su un'accresciuta capacità di risposta" in particolare sulle dotazioni. Lo dice il premier Giuseppe Conte nelle comunicazioni alla Camera. "Consideriamo inoltre che all'inizio dell'emergenza il Paese era sprovvisto di dotazioni, ora invece può considerarsi autosufficente". Leggi su iltempo (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "I dati confermano e fanno capire ladifferenza" di questa fase "alla" dei contagi. "Possiamo contare su un'accresciuta; di" in particolare sulle dotazioni. Lo dice il premier Giuseppenelle comunicazioni alla Camera. "Consideriamo inoltre che all'inizio dell'emergenza il Paese era sprovvisto di dotazioni, ora invece può considerarsi autosufficente".

LegaSalvini : EMERGENZA CORONAVIRUS, IL CENTRODESTRA DICE NO A CONTE: 'NESSUNA CABINA DI REGIA, CI VEDIAMO IN PARLAMENTO' - sole24ore : #Coronavirus, verso #Dpcm lunedì con alt a spostamenti tra regioni. Possibili lockdown a Milano, Napoli e Genova… - petergomezblog : Zone rosse o lockdown nazionale: il governo al bivio per arginare il #coronavirus. Riunione di Conte con maggioranz… - babyspettri : RT @NicolaPorro: Conte: coprifuoco nazionale ma si dimentica dettaglio di dire orario. Mentre ci ammorba su dettagli di ogni procedura. #co… - Stefania_1972 : RT @SinistroTOP: ??+++ULTIM’ORA A #Lampedusa non ce n’é coviddi. #2novembre #FakeNews #Migranti #COVID #COVID19 #coronavirus #Dpcm #coprifu… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Conte CORONAVIRUS: LOCKDOWN Sempre più Vicino, Ecco Cosa Sta per Decidere il GOVERNO CONTE iLMeteo.it Covid-19, boom di download per immuni. Notifiche triplicate a ottobre

In meno di un mese i download dell'applicazione Immuni sono aumentati di circa 3 milioni, raggiungendo i 9,5 milioni rispetto ai 6,6 milioni del 2 ottobre, giorno in cui il premier Giuseppe Conte ha a ...

Bruno Vespa, lezione a Giuseppe Conte e Roberto Speranza per fermare l'emergenza: "Cosa basta"

Nel bel mezzo della riunione dei capi delegazione dei partiti della maggioranza per un nuovo Dpcm, è Bruno Vespa in quattro e quattr'otto a stendere misure efficienti per fermare l'emergenza ...

In meno di un mese i download dell'applicazione Immuni sono aumentati di circa 3 milioni, raggiungendo i 9,5 milioni rispetto ai 6,6 milioni del 2 ottobre, giorno in cui il premier Giuseppe Conte ha a ...Nel bel mezzo della riunione dei capi delegazione dei partiti della maggioranza per un nuovo Dpcm, è Bruno Vespa in quattro e quattr'otto a stendere misure efficienti per fermare l'emergenza ...