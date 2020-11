Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, anniversario d’amore in montagna (Di lunedì 2 novembre 2020) Si diceva che la crisi avrebbe travolto Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che un amore nato tra le mura del Grande Fratello non avrebbe potuto sopravvivere alla realtà. Invece, dopo un’improvvisa quanto rapida separazione, la coppia sembra aver ritrovato l’armonia di un tempo. «La vita non si misura attraverso il numero di respiri, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro», ha scritto online Ignazio Moser, celebrando con una foto i «tre anni di noi». Leggi su vanityfair (Di lunedì 2 novembre 2020) Si diceva che la crisi avrebbe travolto Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che un amore nato tra le mura del Grande Fratello non avrebbe potuto sopravvivere alla realtà. Invece, dopo un’improvvisa quanto rapida separazione, la coppia sembra aver ritrovato l’armonia di un tempo. «La vita non si misura attraverso il numero di respiri, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro», ha scritto online Ignazio Moser, celebrando con una foto i «tre anni di noi».

fr4nc15_93 : Comunque Cecilia Rodriguez è venuta col fidanzato nel maneggio che frequento. Elegante come un trattore arrugginito… - zazoomblog : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser insieme dopo la crisi - #Cecilia #Rodriguez #Ignazio #Moser - zazoomblog : Cecilia Rodriguez weekend in barca panorama da urlo – FOTO - #Cecilia #Rodriguez #weekend #barca - zazoomblog : Cecilia Rodriguez weekend in barca panorama da urlo – FOTO - #Cecilia #Rodriguez #weekend #barca - R_Ana87 : Raga la tenda del confessionale. Cecilia Rodriguez docet. Le basi, diamine. #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Cecilia Rodriguez Cecilia Rodriguez felice: "Ignazio Moser è il mio tutto" Mediaset Play Cecilia e Ignazio, sorpresa per il terzo anniversario

Un weekend romanticissimo sospesi tra... Dopo la rottura, l’amore torna a trionfare tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La sorella di Belen Rodriguez e il figlio del campione di ciclismo Francesco ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, scatto hot sulla neve

La storia d'amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sembra procedere a gonfie vele dopo la crisi dei mesi scorsi che aveva portato i due a una breve rottura. La showgirl e il ciclista sono più ...

Un weekend romanticissimo sospesi tra... Dopo la rottura, l’amore torna a trionfare tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La sorella di Belen Rodriguez e il figlio del campione di ciclismo Francesco ...La storia d'amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sembra procedere a gonfie vele dopo la crisi dei mesi scorsi che aveva portato i due a una breve rottura. La showgirl e il ciclista sono più ...