Amy MacDonald ha già paura di diventare vecchia a soli 33 anni! Ma com'è possibile, vi starete chiedendo. Sono passati 12 anni, il modo di fare musica è cambiata, ma la cantautrice è rimasta fedele a ciò che era e alla sua di musica. «Media e discografici pretendono che le donne siano eternamente giovani» Dal suo primo debutto del 2008 rieccola con The Human Demands: dieci tracce prodotte da Jim Abbiss. «Le ho scritte prima della pandemia, il Covid è arrivato dopo e anche se ci ha costretti a interrompere i lavori sul disco per alcune settimane sono contenta di essere poi riuscita a tornare in studio». Intervista alla cantante Che cosa significa questo titolo, The Human

Ultime Notizie dalla rete : Amy MacDonald Amy Macdonald - Recensione Album "The Human Demands" Periodico Daily - Notizie A 33 anni, Amy MacDonald ha già paura di diventare vecchia

Era il 2008 quando Amy MacDonald, con la sua This Is The Life, volava in cima alla classifica dei singoli più venduti in Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Olanda, conquistando la top 10 in diversi ...

Le uscite della settimana: Eels, Nothing, Mourn, Elvis Costello…

I 10 album più interessanti tra quelli usciti oggi, nell’ordine in cui dovreste ascoltarli: Questa settimana potete ascoltare anche: Oneohtrix Point Never, Mr. Bungle, Dope Body, Amy MacDonald, ...

