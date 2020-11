Vuelta a Espana 2020, tutte le classifiche dopo la 12ma tappa: Carapaz di nuovo in rosso, Roglic torna in verde. Martin allunga per la maglia a pois (Di domenica 1 novembre 2020) Richard Carapaz è il nuovo leader della Vuelta a España 2020. Il corridore della Ineos Grenadiers si è ripreso la maglia roja al termine della dodicesima tappa, con l’arrivo sul leggendario Alto de l’Angliru; il quarto posto di giornata gli consente di reindossare il simbolo del primato con 10” di margine su Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Classifica molto corta nei primi cinque posti: il vincitore di giornata Hugh Carthy (EF Pro Cycling) risale al terzo posto nella generale, superando Dan Martin (Israel Start-Up Nation) e portandosi a 32” dalla vetta, quinto Enric Mas (Movistar), leader incontrastato della classifica giovani, a 1’50”. Wout Poels, sesto, è a più di cinque ... Leggi su oasport (Di domenica 1 novembre 2020) Richardè illeader dellaa España. Il corridore della Ineos Grenadiers si è ripreso laroja al termine della dodicesima, con l’arrivo sul leggendario Alto de l’Angliru; il quarto posto di giornata gli consente di reindossare il simbolo del primato con 10” di margine su Primoz(Jumbo-Visma). Classifica molto corta nei primi cinque posti: il vincitore di giornata Hugh Carthy (EF Pro Cycling) risale al terzo posto nella generale, superando Dan(Israel Start-Up Nation) e portandosi a 32” dalla vetta, quinto Enric Mas (Movistar), leader incontrastato della classifica giovani, a 1’50”. Wout Poels, sesto, è a più di cinque ...

