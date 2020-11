VIDEO | Spezia 0-1 Juventus: la rete di Alvaro Morata per il vantaggio bianconero (Di domenica 1 novembre 2020) Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Juventus e della Serie A. Leggi su 90min (Di domenica 1 novembre 2020) Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo dellae della Serie A.

sportface2016 : #SpeziaJuve, stavolta il #Var dà ragione a #Morata: è 0-1 VIDEO #SerieA - Vane_bars : RT @noobfcb: ?? GOAL! Spezia 0-1 Juventus - Alvaro Morata 15' #SpeziaJuve Please retweet ?? - junews24com : Gol Morata: combinazione Danilo-McKennie per lo spagnolo - VIDEO - - noobfcb : ?? GOAL! Spezia 0-1 Juventus - Alvaro Morata 15' #SpeziaJuve Please retweet ?? -