Udinese-Milan, le formazioni ufficiali (Di domenica 1 novembre 2020) L'Udinese per la seconda vittoria in campionato, il Milan per consolidare il primo posto in classifica. Queste le formazioni ufficiali del lunch match della Dacia Arena/Friuli. Udinese(4-3-3) Musso; Larsen, Becao, De Maio, Samir; Pereyra, Arslan, De Paul; Pussetto, Okaka, Deulofeu All. Gotti Milan (4-2-3-1) Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Salemakers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic All.: Pioli

