Roma, i convocati per la Fiorentina: ci sono Smalling e Perez (Di domenica 1 novembre 2020) Roma - sono ventidue i convocati di Paulo Fonseca per la gara della Roma contro la Fiorentina. Questo pomeriggio la squadra giallorossa sfiderà alle 18 la viola di Iachini per centrare il settimo ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 1 novembre 2020)ventidue idi Paulo Fonseca per la gara dellacontro la. Questo pomeriggio la squadra giallorossa sfiderà alle 18 la viola di Iachini per centrare il settimo ...

AntoVitiello : #Calhanoglu torna tra i convocati, presente nella lista ufficiale diramata dal #Milan per la sfida di stasera contr… - AntoVitiello : Allenamento #Milan terminato, #Calhanoglu ha svolto lavoro in gruppo con i compagni. Domani mattina verso ora di pr… - sportli26181512 : #Roma, i convocati per la Fiorentina: ci sono Smalling e Perez: Ecco la lista dei ventidue scelti dal tecnico giall… - infoitsport : Roma-Fiorentina, i convocati di Iachini: ok Ribery e Lirola, torna anche Pezzella - infoitsport : Roma-Fiorentina, i convocati di Iachini -