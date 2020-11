Quebec, scende in strada con spada e abiti da samurai e uccide due persone. “Il 24enne pianificava l’attacco da un anno e mezzo” (Di domenica 1 novembre 2020) Si è armato di spada, vestito con abiti da samurai ed è sceso in strada aggredendo con la sua lama chiunque gli capitasse a tiro. Un 24enne è stato arrestato in Quebec, in Canada, dopo aver ucciso almeno due persone, ferendone altre cinque. Secondo il giornale locale Le Soleil, l’aggressore pianificava l’attacco da un anno e mezzo. L’uomo è stato identificato ma la polizia non ha rivelato la sua identità né se fosse schedato. Secondo Le Soleil, giaceva a terra, a piedi nudi, vestito di nero e con una maschera e si è arreso alla polizia senza opporre alcuna resistenza. Alcuni video diffusi su internet ritraggono una persona ferma in mezzo alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020) Si è armato di, vestito condaed è sceso inaggredendo con la sua lama chiunque gli capitasse a tiro. Unè stato arrestato in, in Canada, dopo aver ucciso almeno due, ferendone altre cinque. Secondo il giornale locale Le Soleil, l’aggressorel’attacco da une mezzo. L’uomo è stato identificato ma la polizia non ha rivelato la sua identità né se fosse schedato. Secondo Le Soleil, giaceva a terra, a piedi nudi, vestito di nero e con una maschera e si è arreso alla polizia senza opporre alcuna resistenza. Alcuni video diffusi su internet ritraggono una persona ferma in mezzo alla ...

fattoquotidiano : Scende in strada con spada e abiti medievali e aggredisce i passanti: 20enne uccide 2 persone in Quebec - icittadini : Scende in strada con spada e abiti medievali e aggredisce i passanti: 20enne uccide 2 persone in Quebec – Il Fatto … - vincenz94704898 : RT @magicaGrmente22: #Canada ' L’aggressore è stato arrestato intorno alle 1 di notte nella zona del porto ' Scende in strada con spada e… - magicaGrmente22 : #Canada ' L’aggressore è stato arrestato intorno alle 1 di notte nella zona del porto ' Scende in strada con spad… - Italia_Notizie : Scende in strada con spada e abiti medievali e aggredisce i passanti: 20enne uccide 2 persone in Quebec -

Ultime Notizie dalla rete : Quebec scende Quebec, scende in strada con spada e abiti da samurai e uccide due persone Il Fatto Quotidiano Scende in strada con spada e abiti medievali e aggredisce i passanti: 20enne uccide 2 persone in Quebec

Si è armato di spada, vestito con abiti medievali ed è sceso in strada aggredendo con la sua lama chiunque gli capitasse a tiro. Un giovane è stato arrestato in Quebec, in Canada, dopo aver ucciso alm ...

Quebec City, vestito con abiti medievali uccide due persone a colpi di spada

L'aggressione mortale è avvenuta nella Piazza del Parlamento. L'aggressione nella notte di Halloween. Il portavoce della polizia, Etienne Doyon, ha chiarito che tutto 'resta ancora da stabilire, ma qu ...

Si è armato di spada, vestito con abiti medievali ed è sceso in strada aggredendo con la sua lama chiunque gli capitasse a tiro. Un giovane è stato arrestato in Quebec, in Canada, dopo aver ucciso alm ...L'aggressione mortale è avvenuta nella Piazza del Parlamento. L'aggressione nella notte di Halloween. Il portavoce della polizia, Etienne Doyon, ha chiarito che tutto 'resta ancora da stabilire, ma qu ...