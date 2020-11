Nuovo DPCM (2 novembre?): che cosa aspettarci. Tutte le indiscrezioni (Di domenica 1 novembre 2020) È noto che in queste ore il governo è alacremente all’opera per redigere un Nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con nuove e più stringenti regole che permettano al Paese di frenare l’impennata della curva dei contagi da coronavirus. Le opposizioni si sono, di fatto, rifiutate di confrontarsi con l’esecutivo, ma la vera partita si giocherà con le Regioni e anche con i sindaci e con le Province, che il governo sta incontrando questa mattina. Il ruolo degli enti locali, infatti, sarà importantissimo perché saranno loro a dover indicare dove è necessario il lockdown e dove non ce ne è bisogno. I passi verso il Nuovo DPCM. Le opposizioni rifiutano il tavolo proposto da Conte Uno dei punti fondamentali del Nuovo ... Leggi su blogo (Di domenica 1 novembre 2020) È noto che in queste ore il governo è alacremente all’opera per redigere unDecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con nuove e più stringenti regole che permettano al Paese di frenare l’impennata della curva dei contagi da coronavirus. Le opposizioni si sono, di fatto, rifiutate di confrontarsi con l’esecutivo, ma la vera partita si giocherà con le Regioni e anche con i sindaci e con le Province, che il governo sta incontrando questa mattina. Il ruolo degli enti locali, infatti, sarà importantissimo perché saranno loro a dover indicare dove è necessario il lockdown e dove non ce ne è bisogno. I passi verso il. Le opposizioni rifiutano il tavolo proposto da Conte Uno dei punti fondamentali del...

