HuffPostItalia : Le lacrime di Silvia Toffanin, in onda dopo la morte della madre: 'Lei avrebbe voluto così' - SaraSorri : @Silvia_Majoraj L'ho visto ieri!! Fiumi di lacrime?? - geppy2911 : SILVIA TOFFANIN TRA LE LACRIME SALUTA LA MAMMA MORTA A VERISSIMO. IL VI... - filufilo : RT @Unf_Tweet: - acquacristalli1 : RT @DomenicoRotolo: Sto guardando @verissimotv ! Gli occhi pieni di lacrime di Silvia. Mi strazia il cuore. #silviatoffanin #verissimo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : lacrime Silvia

Dopo un inizio già difficile dove si era trattenuta a stento dal commuoversi, Silvia Toffanin ha accolto nello studio di Verissimo l’amica Michelle Hunziker. “Silvia ti voglio un bene dell’anima e so ...All Together Now, Michelle Hunziker prima del debutto ammette: "Non crea illusioni" La terza edizione di All Together now è pronta a partire mercoledì 4 ...