La truffa agli anziani | «Sua figlia è in ospedale con il Covid | servono 7mila euro»

(Di domenica 1 novembre 2020) Unache non viene fermata nemmeno dalla tragedia del coronavirus. Anzi, da questa stessa tragedia si alimenta, rendendo le cose ancora più confuse a livello di sicurezza e salute pubblica in un Paese già martoriato dalla pandemia. A Genova c’è stato il tentativo diai danni di una 73enne che, tuttavia, ha avuto il coraggio di collaborare con le forze dell’ordine e ha avuto modo di far catturare la responsabile dell’azione. Quest’ultima, una donna di 20 anni di origini polacche, è stata successivamente fermata dalla polizia, con addosso 5milain contanti. LEGGI ANCHE > Le regioni non vogliono i lockdown locali, la telefonata alla polizia di stato ...

Grazie al coraggio di un'anziana, la polizia di Genova è riuscita ad arrestare una 20enne polacca: nell'abbigliamento intimo aveva 5mila euro in banconote ...In un periodo in cui si lavora in Smart Working a causa del Coronavirus, è inevitabile ricorrere a software come ZOOM per fare le videochiamate o ...