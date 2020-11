La serrata di Mastella | distributori automatici chiusi dalle 18

Leggi su anteprima24

(Di domenica 1 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nuova ordinanza in arrivo in città, il sindaco di Benevento, Clemente, ha annunciato laper iche dovranno chiudere alle ore 18:00. Di Seguito il post completo del sindaco: “Da domani con mia ordinanza ichiuderanno alle 18. Per ragioni di assembramento, fonte scientificamente dimostrata di diffusione del contagi e per ragioni di giustizia e rispetto ad altre categorie del settore. Ps: Voglio poi testimoniare la mia solidarietà ai medici, infermieri e mondo sanitario, per le ingiuste accuse che da più parti gli vengono rivolte. Io sono con i medici, io sono con gli infermieri“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.