Inizio CALDISSIMO di Novembre | carburante per violento maltempo in seconda decade

(Di domenica 1 novembre 2020) Che Autunno è stato sinora? Domanda alla quale abbiamo risposto in più di una circostanza, ma per chi non avesse avuto la percezione esatta degli accadimenti meteo climatici registrati gli diciamo che è stato un Autunno “normale”. Normale in termini di temperature, normale in termini di precipitazioni. Poi sì, abbiamo avuto eccezioni in un senso e nell’altro: su alcune regioni ha piovuto troppo, su altre poco. Sul fronte temperature, invece, diciamo che sino a questo momento non possiamo sicuramente parlare di caldo anomalo. Lo si potrà fare a partire da oggi e nei prossimi 7-10 giorni, allorquando l’Alta Pressione prenderà nettamente il sopravvento. Col passare del tempo avremo una preponderanza della componente africana, conseguentemente dovremo attenderci un ulteriore aumento delle temperature. E’ vero, in ...