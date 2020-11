Gigi Proietti sta malissimo, ricoverato in terapia intensiva: rischia la morte? (Di lunedì 2 novembre 2020) Questo articolo . Gigi Proietti sta malissimo, oggi compiva 80 anni ed è stato ricoverato in terapia intensiva. Non si tratta di Covid, ma di problemi al cuore che fanno temere per la sua salute. L’attore e comico romano è nel reparto di terapia intensiva di una nota clinica romana. La famiglia però ha deciso di mantenere il … Leggi su youmovies (Di lunedì 2 novembre 2020) Questo articolo .sta, oggi compiva 80 anni ed è statoin. Non si tratta di Covid, ma di problemi al cuore che fanno temere per la sua salute. L’attore e comico romano è nel reparto didi una nota clinica romana. La famiglia però ha deciso di mantenere il …

fanpage : ?? ULTIM'ORA Gigi #Proietti sarebbe ricoverato in gravissime condizioni in una clinica romana - Raiofficialnews : “Potrei esserti amico in un minuto, ma se nun sai ride mi allontano. Chi non sa ride mi insospettisce” Gli auguri d… - Tg3web : Domani Gigi Proietti compie 80 anni. Una vita tra palcoscenico, cinema e tv. Al grande mattatore, la Rai dedica una… - Antonio_Caramia : Gigi, facce na Mandrakata e rimettiti presto! - turgido : RT @POPOLOdiTWlTTER: Gigi Proietti in terapia intensiva, è grave -