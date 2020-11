GF Vip | Francesco Oppini choc | “Quella lì la violentano”

trash_italiano : #GFVIP, spunta un video choc di Francesco Oppini su Dayane Mello: 'a Verona la violentano' - sonoingenua_ : RT @trash_italiano: #GFVIP, spunta un video choc di Francesco Oppini su Dayane Mello: 'a Verona la violentano' - farfalladiferro : RT @_Anahys_: Gf Vip, Francesco Oppini a rischio squalifica? La frase choc su Dayane Mello indigna il web: «Fuori subito» Speriamolo #gfvi… - _Anahys_ : Gf Vip, Francesco Oppini a rischio squalifica? La frase choc su Dayane Mello indigna il web: «Fuori subito» Speria… - likeirisheyes : RT @trash_italiano: #GFVIP, spunta un video choc di Francesco Oppini su Dayane Mello: 'a Verona la violentano' -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Francesco

Alcuni filmati inchiodano Francesco Oppini per alcune frasi discutibili rivolte a Dayane Mello: sul web scoppia una bufera. Non c’è pace nella Casa del Grande Fratello Vip. A finire sul banco degli ...Secondo le ultime indiscrezioni, Andrea Zelletta avrebbe lasciato per 48 ore la Casa del Grande Fratello Vip per fare alcuni accertamenti sul suo stato di salute.