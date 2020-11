Gabriele Rossi | perché è finita la storia con Gabriel Garko | la verità

Leggi su viagginews

(Di domenica 1 novembre 2020) Dopo il sofferto coming out in diretta nazionale,ha svelato i retroscena della suacone il motivo della loro rottura.ha stupito tutti con il suo sofferto coming out in diretta tv nazionale, dopo anni e anni passati a tentare di nascondersi, un’imposizione che gli sarebbe arrivata … L'articolo, perché èlacon: la verità è apparso prima sul sito ViaggiNews.com