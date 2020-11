Gabriele Rossi ospite a ‘Live – Non è La D’Urso’ parla per la prima volta della relazione con Gabriel Garko: da amanti, a fidanzati gelosissimi, fino ai loro rapporti attuali (Di lunedì 2 novembre 2020) Per molto tempo il nome di Gabriele Rossi è stato accostato più volte a quello di Gabriel Garko: Rossi era definito dal gossip ‘l’amico speciale’ del famosissimo attore, protagonista poche settimane fa di un commovente coming out in diretta dalla Casa del Grande Fratello Vip. Un coming out che ha portato Garko anche nel salotto pomeridiano di Verissimo e in quello serale di Live – Non è la D’Urso. Era inevitabile, quindi, che anche Gabriele si ritrovasse nel curioso occhio del ciclone mediatico che ha investito l’attore de L’Onore e il Rispetto, dopo la conferma della loro relazione. E proprio poco fa il 32enne si è ... Leggi su isaechia (Di lunedì 2 novembre 2020) Per molto tempo il nome diè stato accostato più volte a quello diera definito dal gossip ‘l’amico speciale’ del famosissimo attore, protagonista poche settimane fa di un commovente coming out in diretta dalla Casa del Grande Fratello Vip. Un coming out che ha portatoanche nel salotto pomeridiano di Verissimo e in quello serale di Live – Non è la D’Urso. Era inevitabile, quindi, che anchesi ritrovasse nel curioso occhio del ciclone mediatico che ha investito l’attore de L’Onore e il Rispetto, dopo la conferma. E proprio poco fa il 32enne si è ...

trash_italiano : Potevamo far rientrare Gabriele Rossi al Grande Fratello Vip ma nooooooo facciamo entrare Bettarini. #noneladurso - MediasetPlay : A #noneladurso è il momento di Gabriele Rossi: in esclusiva un'intervista imperdibile! - WeCinema : La Festa del Cinema di Roma: si chiude con 'Cosa sarà' di Francesco Bruni con Kim Rossi Stuart e 'Fuori era Primave… - pasquy_1 : RT @trash_italiano: Potevamo far rientrare Gabriele Rossi al Grande Fratello Vip ma nooooooo facciamo entrare Bettarini. #noneladurso https… - daxam955 : RT @fede_brody: Potevano fare entrare nuovamente Gabriele Rossi al #Gfvip e invece entra Stefano Bettarini #noneladurso -