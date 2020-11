F1, Sebastian Vettel: “Peccato per il pit-stop, meritavamo di più. Oggi le sensazioni erano migliori del solito” (Di domenica 1 novembre 2020) Sebastian Vettel non può certo essere soddisfatto del risultato dell’odierno Gran Premio di Emilia Romagna. Il tedesco aveva allungato a dismisura il primo stint, arrivando anche a occupare la quarta posizione provvisoria, ma un problema all’anteriore destra durante il suo unico pit-stop gli ha fatto perdere ben 11 secondi che, con il senno di poi, gli sono verosimilmente costati un piazzamento in zona punti. Infatti, prima della sosta, il trentatreenne teutonico era davanti a Kimi Räikkönen, che dal canto suo ha concluso al nono posto. Seb, invece, ha archiviato una mesta dodicesima posizione che nulla aggiunge al suo già magro bottino del 2020. Ecco quanto dichiarato dal quattro volte Campione del Mondo al termine della gara. “Abbiamo cominciato con la mescola media ed era la scelta giusta. Le ... Leggi su oasport (Di domenica 1 novembre 2020)non può certo essere soddisfatto del risultato dell’odierno Gran Premio di Emilia Romagna. Il tedesco aveva allungato a dismisura il primo stint, arrivando anche a occupare la quarta posizione provvisoria, ma un problema all’anteriore destra durante il suo unico pit-gli ha fatto perdere ben 11 secondi che, con il senno di poi, gli sono verosimilmente costati un piazzamento in zona punti. Infatti, prima della sosta, il trentatreenne teutonico era davanti a Kimi Räikkönen, che dal canto suo ha concluso al nono posto. Seb, invece, ha archiviato una mesta dodicesima posizione che nulla aggiunge al suo già magro bottino del 2020. Ecco quanto dichiarato dal quattro volte Campione del Mondo al termine della gara. “Abbiamo cominciato con la mescola media ed era la scelta giusta. Le ...

