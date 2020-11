Covid: quasi 32000 nuovi casi con più ricoveri. 297 i decessi (Di domenica 1 novembre 2020) E' aumentato anche il rapporto tra casi nuovi e tamponi effettuati, oltre 215mila,: ora al 14,7%. Terapie intensive sempre più affollate che portano il numero complessivo a 1843 Leggi su tg.la7 (Di domenica 1 novembre 2020) E' aumentato anche il rapporto trae tamponi effettuati, oltre 215mila,: ora al 14,7%. Terapie intensive sempre più affollate che portano il numero complessivo a 1843

Ultime Notizie dalla rete : Covid quasi «Le vittime del Covid? Quasi tutti anziani non indispensabili». L’inaccettabile tweet di Toti Open Appello Artom e Burioni, creare un Covid call center nazionale

A questo riguardo è passata quasi inosservata una norma ... La proposta è semplice e concreta: la creazione di un vero Covid Call Center Nazionale, costituito da giovani medici, che possano venire ...

Tennis: Simona Halep positiva al Covid-19

FRANCESCO LOIACONO - La tennista rumena Simona Halep è risultata positiva al Covid 19. Sta bene, ha leggeri sintomi. E’ in isolamento a casa dove rimarrà dieci giorni. Sarà seguita e monitorata ogni g ...

