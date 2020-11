Coronavirus | le città a rischio lockdown a partire da lunedí

Leggi su howtodofor

(Di domenica 1 novembre 2020) Deimirati per circoscrivere le zone dove la curva dei contagi è fuori controllo. In modo da evitare che il virus si espanda anche verso i territori meno colpiti, scongiurando così una chiusura generalizzata. Ecco la formula del governo per affrontare questa fase dell'epidemia di coronavirs. Mentre l'esecutivo si prepara ad approvare un nuovo Dpcm, con una stretta su scuola, orari dei negozi e limitazioni per gli spostamenti, si conferma la possibilità per i governatori e gli amministratori locali di introdurre misure più severe. Anche mini zone rosse per i territori dove l'indice Rt è pericolosamente elevato. Specialmente per quanto riguarda le grandi città, in cui il livello di allerta è alto. Ma quali sono le città che rischierebbero la chiusura? Oggi il ministro per gli Affari regionali, ...