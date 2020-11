Coronavirus, cosa aspettarsi dal Dpcm di lunedì (Di domenica 1 novembre 2020) A una settimana dal nuovo Dpcm, un altro dovrebbe essere firmato. Giuseppe Conte, che nell’ultima domenica di ottobre ha varato misure restrittive per le attività commerciali, decretando la chiusura palestre e ristoranti, avrebbe in animo di promulgare lunedì 2 novembre un Dpcm ben più drastico. E l’obiettivo sarebbe quello di risparmiare all’Italia un secondo lockdown nazionale. Leggi su vanityfair (Di domenica 1 novembre 2020) A una settimana dal nuovo Dpcm, un altro dovrebbe essere firmato. Giuseppe Conte, che nell’ultima domenica di ottobre ha varato misure restrittive per le attività commerciali, decretando la chiusura palestre e ristoranti, avrebbe in animo di promulgare lunedì 2 novembre un Dpcm ben più drastico. E l’obiettivo sarebbe quello di risparmiare all’Italia un secondo lockdown nazionale.

