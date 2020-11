Calciomercato, Lovato incanta e sulle sue tracce ci sono già Juve, Inter e Milan (Di domenica 1 novembre 2020) L’Hellas Verona continua a strabiliare e dopo aver tenuto a battesimo in Serie A il centrale difensivo Marash Kumbulla, apre le porte del grande calcio al baby Matteo Lovato. La squadra veneta sembra aver trovato nel settore giovanile una risorsa fondamentale per affrontare al meglio il campionato e magari fare ghiottissime plusvalenze. Obiettivo centrato in … L'articolo Calciomercato, Lovato incanta e sulle sue tracce ci sono già Juve, Inter e Milan Leggi su dailynews24 (Di domenica 1 novembre 2020) L’Hellas Verona continua a strabiliare e dopo aver tenuto a battesimo in Serie A il centrale difensivo Marash Kumbulla, apre le porte del grande calcio al baby Matteo. La squadra veneta sembra aver trovato nel settore giovanile una risorsa fondamentale per affrontare al meglio il campionato e magari fare ghiottissime plusvalenze. Obiettivo centrato in … L'articolosuecigià

cmdotcom : Le 5 cose che non sai di #Lovato, il baby-gioiello del #Verona che ha fermato la Juve e fa gola a tutte le big… - ClubManual : CALCIOMERCATO: il nuovo Barcelona si presenta subito con questo super sestettoin difesa: Unai Simon, Wendell, Lovat… - MilanLiveIT : #Milan, salgono le quotazioni di #Lovato Il #Verona fa il prezzo ?? ??#MercatoMilan - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - Difesa: #Lovato obiettivo per gennaio - #ACMilan #Milan #SempreMilan (@Gazzetta_it) - MilanWorldForum : Milan: due i nomi per la difesa -) -