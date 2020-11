Asintomatici nel mirino: tra loro i super diffusori? (Di domenica 1 novembre 2020) Luca Sablone La stima dell'esperto: "In Italia i positivi sono almeno un milione". Due su tre non sanno di esserlo. Gli Asintomatici aumentano e l'Iss lancia l'allarme: "Bisogna porre attenzione" Persone, nella gran parte ragazzi, che portano in giro il Coronavirus rischiando di contagiare chi viene a contatto a con loro: gli esperti continuano a cerchiare in rosso la questione relativa agli Asintomatici, che in alcuni casi possono avere una carica virale davvero alta. Ecco perché c'è chi li chiama "super-spreaders", super diffusori. Seppur con zero o pochissimi sintomi, sono in grado di far circolare il Covid-19 e di trasmettere la positività in maniera inconsapevole. Due su tre non sanno di esserlo, e perciò la stima dell'epidemiologo Carlo La ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 1 novembre 2020) Luca Sablone La stima dell'esperto: "In Italia i positivi sono almeno un milione". Due su tre non sanno di esserlo. Gliaumentano e l'Iss lancia l'allarme: "Bisogna porre attenzione" Persone, nella gran parte ragazzi, che portano in giro il Coronavirus rischiando di contagiare chi viene a contatto a con: gli esperti continuano a cerchiare in rosso la questione relativa agli, che in alcuni casi possono avere una carica virale davvero alta. Ecco perché c'è chi li chiama "-spreaders",. Seppur con zero o pochissimi sintomi, sono in grado di far circolare il Covid-19 e di trasmettere la positività in maniera inconsapevole. Due su tre non sanno di esserlo, e perciò la stima dell'epidemiologo Carlo La ...

