Antonio McFly Morelli pubblica Irish Soul (Di domenica 1 novembre 2020) Irish Soul è il nuovo singolo del progetto strumentale di Antonio McFly Morelli: il brano sulle piattaforme digitali per Black Out Dischi Fuori per Black Out Dischi il nuovo singolo del progetto strumentale di Antonio McFly Morelli (metà del progetto tra it-pop e indie-rock dei Baryonyx), un nuovo capitolo che ci avvicina alla pubblicazione del suo disco di… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 1 novembre 2020)è il nuovo singolo del progetto strumentale di: il brano sulle piattaforme digitali per Black Out Dischi Fuori per Black Out Dischi il nuovo singolo del progetto strumentale di(metà del progetto tra it-pop e indie-rock dei Baryonyx), un nuovo capitolo che ci avvicina allazione del suo disco di… L'articolo Corriere Nazionale.

matsuteia : RT @wordsandmore1: ?@conzapress – @antomcfly90 – Uscito per #BlackOutDischi #IrishSoul, il nuovo singolo del progetto strumentale di #Anton… - ilsalottodiCeci : RT @wordsandmore1: ?@conzapress – @antomcfly90 – Uscito per #BlackOutDischi #IrishSoul, il nuovo singolo del progetto strumentale di #Anton… - wordsandmore1 : ?@conzapress – @antomcfly90 – Uscito per #BlackOutDischi #IrishSoul, il nuovo singolo del progetto strumentale di… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonio McFly Antonio McFly Morelli pubblica Irish Soul Corriere Nazionale Antonio McFly Morelli pubblica Irish Soul

Irish Soul è il nuovo singolo del progetto strumentale di Antonio McFly Morelli: il brano sulle piattaforme digitali per Black Out Dischi Fuori per Black Out Dischi il nuovo singolo del progetto st ...