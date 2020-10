Whirlpool, una giornata amara: oggi la chiusura dello stabilimento di Napoli (Di sabato 31 ottobre 2020) Whirlpool: gli operai dello stabilimento di via Argine hanno passato la scorsa notte in fabbrica. Proposta di de Magistris: “Rendere lo stabilimento partenopeo la prima fabbrica bene comune d’Italia”. È arrivata la data di sabato 31 ottobre, che per 430 lavoratori rappresenta il giorno della chiusura dello stabilimento Whirlpool di Napoli. Dopo più di un anno e mezzo di lotta tra tante incertezze, il destino degli operai dello stabilimento di via Argine sembra amaramente scritto. Ad oggi, non sono bastate le infinite trattative al Ministero dello Sviluppo Economico (con al tavolo prima Luigi Di Maio e poi Stefano ... Leggi su 2anews (Di sabato 31 ottobre 2020): gli operaidi via Argine hanno passato la scorsa notte in fabbrica. Proposta di de Magistris: “Rendere lopartenopeo la prima fabbrica bene comune d’Italia”. È arrivata la data di sabato 31 ottobre, che per 430 lavoratori rappresenta il giorno delladi. Dopo più di un anno e mezzo di lotta tra tante incertezze, il destino degli operaidi via Argine sembramente scritto. Ad, non sono bastate le infinite trattative al MinisteroSviluppo Economico (con al tavolo prima Luigi Di Maio e poi Stefano ...

CarloCalenda : Non per tutte le crisi c’è una soluzione. L’operato di Di Maio non è censurabile perché non è riuscito a salvare Wh… - Loredan78114087 : @luigidimaio @ItalyMFA Faccia qualcosa per i poveri operai di whirlpool! Siete una massa di incompetenti!!!! - cuba98w : RT @italiaregia: La chiusura della #Whirlpool in un momento come questo è una tragedia non essere riusciti ad impedirlo è vergognoso #napol… - GiovanniCalcara : RT @Italia_Notizie: Whirlpool chiude, a Napoli prima notte di presidio in fabbrica. Gli operai: “Questo licenziamento è una condanna a mort… - Ettore572 : RT @Italia_Notizie: Whirlpool chiude, a Napoli prima notte di presidio in fabbrica. Gli operai: “Questo licenziamento è una condanna a mort… -