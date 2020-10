Tensioni in corso a Roma: manifestanti fronteggiano la polizia cantando l’inno di Mameli, disordini e tafferugli [FOTO LIVE] (Di sabato 31 ottobre 2020) L'articolo Tensioni in corso a Roma: manifestanti fronteggiano la polizia cantando l’inno di Mameli, disordini e tafferugli FOTO LIVE MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 31 ottobre 2020) L'articoloinlal’inno diMeteoWeb.

debunkercovid : @GiovanniAgost20 È un periodo storico particolare: una pandemia in corso, tensioni sociali che stanno sfociando in… - PaoloBMb70 : RT @RadioRadioWeb: Montano le proteste in tutta Italia, a rappresentare le imprese di commercio, turismo e servizi è il Presidente di Fiepe… - leonardweb2000 : RT @RadioRadioWeb: Montano le proteste in tutta Italia, a rappresentare le imprese di commercio, turismo e servizi è il Presidente di Fiepe… - Ettore572 : RT @RadioRadioWeb: Montano le proteste in tutta Italia, a rappresentare le imprese di commercio, turismo e servizi è il Presidente di Fiepe… - carloangeli : RT @RadioRadioWeb: Montano le proteste in tutta Italia, a rappresentare le imprese di commercio, turismo e servizi è il Presidente di Fiepe… -

Ultime Notizie dalla rete : Tensioni corso Tensioni in corso a Roma: manifestanti fronteggiano la polizia cantando l’inno di Mameli, disordini ... Meteo Web Roma, tafferugli tra polizia e manifestanti al sit-in "No lockdown" a Campo de' Fiori

Dal tentativo di esplosione di un petardo alle corse di un gruppo di manifestanti che si è staccato dal corteo principale per raggiungere Montecitorio. Sono stati fermati dalla polizia. C'è molta ...

Venerato: "Ieri summit di mercato in casa Napoli, momenti di tensione e... distensione"

Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai, ha parlato del summit di mercato di casa Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal.

Dal tentativo di esplosione di un petardo alle corse di un gruppo di manifestanti che si è staccato dal corteo principale per raggiungere Montecitorio. Sono stati fermati dalla polizia. C'è molta ...Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai, ha parlato del summit di mercato di casa Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal.