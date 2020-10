Pinamonti: “Sono a disposizione di Conte. Mi farò trovare pronto quando serve” (Di sabato 31 ottobre 2020) Andrea Pinamonti, attaccante dell‘Inter, ha parlato ai microfoni di InterChannel a pochi minuti dalla gara con il Parma. Queste le sue battute: “Sicuramente il Parma viene qui per fare la sua partita, noi cercheremo di fare il nostro per portare a casa i tre punti. In stagioni come queste, con mille difficoltà, tutti devono farsi trovare pronti e io mi sto allenando al massimo per sfruttare le opportunità che mi darà il mister. Una forza che abbiamo e che alla lunga potrà darci un vantaggio. Le parole di Conte su di me? Mi hanno fatto molto piacere, lo ringrazio. Sento che sto migliorando dopo un inizio complicato visto il cambio di metodo, ma più passa il tempo e più le cose vanno meglio. So che davanti a me ci sono grandi campioni ma è giusto così in una grande ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 31 ottobre 2020) Andrea, attaccante dell‘Inter, ha parlato ai microfoni di InterChannel a pochi minuti dalla gara con il Parma. Queste le sue battute: “Sicuramente il Parma viene qui per fare la sua partita, noi cercheremo di fare il nostro per portare a casa i tre punti. In stagioni come queste, con mille difficoltà, tutti devono farsipronti e io mi sto allenando al massimo per sfruttare le opportunità che mi darà il mister. Una forza che abbiamo e che alla lunga potrà darci un vantaggio. Le parole disu di me? Mi hanno fatto molto piacere, lo ringrazio. Sento che sto migliorando dopo un inizio complicato visto il cambio di metodo, ma più passa il tempo e più le cose vanno meglio. So che davanti a me ci sono grandi campioni ma è giusto così in una grande ...

