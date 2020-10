Nuovi focolai e vittime nelle Rsa di tutta Italia. Ma stavolta i riflettori dei media sono spenti (Di sabato 31 ottobre 2020) Giuseppe Marino A Verona 5 morti, 6 a Taranto. Ma l'accusa alla Lombardia non regge più Nel pieno della prima ondata Gad Lerner si accodò al linciaggio delle istituzioni lombarde denunciando una presunta «epidemia insabbiata al Pio Albergo Trivulzio». Si scoprì poi c'erano stati quasi tremila morti per Covid nelle residenze assistenziali di tutta Italia e la magistratura aveva aperto 40 inchieste. Dalle quali, al momento, non sono emerse responsabilità diffuse, al netto degli errori che non sono mancati nel sistema sanitario in fase critica. Oltretutto, i numeri andrebbero pesati: le Rsa sono soprattutto al Nord, dove ci sono 25 posti ogni cento over 75 non autosufficienti, contro i cinque del Centrosud. Nella seconda ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 31 ottobre 2020) Giuseppe Marino A Verona 5 morti, 6 a Taranto. Ma l'accusa alla Lombardia non regge più Nel pieno della prima ondata Gad Lerner si accodò al linciaggio delle istituzioni lombarde denunciando una presunta «epidemia insabbiata al Pio Albergo Trivulzio». Si scoprì poi c'erano stati quasi tremila morti per Covidresidenze assistenziali die la magistratura aveva aperto 40 inchieste. Dalle quali, al momento, nonemerse responsabilità diffuse, al netto degli errori che nonmancati nel sistema sanitario in fase critica. Oltretutto, i numeri andrebbero pesati: le Rsasoprattutto al Nord, dove ci25 posti ogni cento over 75 non autosufficienti, contro i cinque del Centrosud. Nella seconda ...

SkyTG24 : Covid, in Italia Rt a 1,7 e 31.084 nuovi casi: quali sono i focolai regione per regione - piesseweb : RT @SkyTG24: Covid, in Italia Rt a 1,7 e 31.084 nuovi casi: quali sono i focolai regione per regione - Vtrnro : RT @SkyTG24: Covid, in Italia Rt a 1,7 e 31.084 nuovi casi: quali sono i focolai regione per regione - Charbelfarah777 : RT @SkyTG24: Covid, in Italia Rt a 1,7 e 31.084 nuovi casi: quali sono i focolai regione per regione - SkyTG24 : Covid, in Italia Rt a 1,7 e 31.084 nuovi casi: quali sono i focolai regione per regione -