Milan, Brahim Diaz: "Ibrahimovic fa la differenza. Scudetto? Ci siamo detti una cosa"

Brahim Diaz parla degli obiettivi stagionali del Milan.

"Lo Scudetto? Vediamo di partita in partita, ad oggi stiamo facendo le cose correttamente. Se ci proveremo? Chiaro", afferma il centrocampista rossonero, ai microfoni di 'Sport Mediaset', che ha realizzato una rete anche in Europa League contro lo Sparta Praga.

Prima in classifica, la formazione guidata da Stefano Pioli sa di poter contare su diverse e valide alternative soprattutto nel reparto offensivo. L'ex Real Madrid è senza dubbio una delle pedine più talentuose che si è mostrato entusiasta dei risultati fino a qui raggiunti.

