La Gran Bretagna torna in lockdown: la seconda chiusura fino a dicembre (Di sabato 31 ottobre 2020) L'Europa ancora nella morsa del coronavirus. Il premier britannico Boris Johnson ha annunciato un nuovo lockdown nazionale: "Da giovedì fino all'inizio di dicembre dovete rimanere a casa e potete lasciarla solo per scuola, lavoro esercizio fisico ma da soli, senza persone di altre famiglie, per visite mediche e nel caso in cui foste in pericolo in casa o per assistere persone alle quali servono cure". Il 'blocco' rimarrà in vigore fino al 2 dicembre e prevede la chiusura di pub, bar e ristoranti (che possono solo effettuare consegne e asporto), ma a differenza della scorsa primavera, lascia aperte le scuole, le università e i cantieri. "Nessun primo ministro responsabile" potrebbe ignorare i numeri, ha aggiunto sottolineando che "se non entriamo in azione potremmo ... Leggi su iltempo (Di sabato 31 ottobre 2020) L'Europa ancora nella morsa del coronavirus. Il premier britannico Boris Johnson ha annunciato un nuovonazionale: "Da giovedìall'inizio didovete rimanere a casa e potete lasciarla solo per scuola, lavoro esercizio fisico ma da soli, senza persone di altre famiglie, per visite mediche e nel caso in cui foste in pericolo in casa o per assistere persone alle quali servono cure". Il 'blocco' rimarrà in vigoreal 2e prevede ladi pub, bar e ristoranti (che possono solo effettuare consegne e asporto), ma a differenza della scorsa primavera, lascia aperte le scuole, le università e i cantieri. "Nessun primo ministro responsabile" potrebbe ignorare i numeri, ha aggiunto sottolineando che "se non entriamo in azione potremmo ...

