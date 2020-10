La Figc aumenta i controlli, test antigenico a ridosso delle gare per le squadre che abbiano un positivo (Di sabato 31 ottobre 2020) Cambia il protocollo anti Covid-19 del calcio professionistico e della Serie A femminile, e questa volta non viene alleggerito, ma rafforzato. Nella nuova norma pubblicata sul sito federale e condivisa con il dipartimento Sport del ministero si apre all’utilizzo dei test diagnostici antigenici come supporto ai tamponi molecolari e non in sostituzione degli stessi. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport È probabile che la prassi possa prevedere il tampone molecolare negli esami a 48 ore dalla partita, e quello rapido a ridosso della partita previsto per le squadre che hanno avuto un caso di contagio Il protocollo dunque viene rafforzato nel tentativo di avere un quadro il più possibile attendibile a ridosso di una gara ed evitare che si possano verificare altri casi di diffusione dei contagi ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 31 ottobre 2020) Cambia il protocollo anti Covid-19 del calcio professionistico e della Serie A femminile, e questa volta non viene alleggerito, ma rafforzato. Nella nuova norma pubblicata sul sito federale e condivisa con il dipartimento Sport del ministero si apre all’utilizzo deidiagnostici antigenici come supporto ai tamponi molecolari e non in sostituzione degli stessi. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport È probabile che la prassi possa prevedere il tampone molecolare negli esami a 48 ore dalla partita, e quello rapido adella partita previsto per leche hanno avuto un caso di contagio Il protocollo dunque viene rafforzato nel tentativo di avere un quadro il più possibile attendibile adi una gara ed evitare che si possano verificare altri casi di diffusione dei contagi ...

