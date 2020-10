Imola F1, pole di Bottas! Beffato Hamilton. Ferrari, Leclerc 7° (Di sabato 31 ottobre 2020) Valtteri Bottas ha conquistato la pole position del GP dell'Emilia Romagna, 13° appuntamento del Mondiale di F.1. Il finlandese della Mercedes, pole n. 15 della carriera, ha preceduto il compagno di ... Leggi su gazzetta (Di sabato 31 ottobre 2020) Valtteri Bottas ha conquistato laposition del GP dell'Emilia Romagna, 13° appuntamento del Mondiale di F.1. Il finlandese della Mercedes,n. 15 della carriera, ha preceduto il compagno di ...

