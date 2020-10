Giovane aggredito con armi nella notte di ferragosto: identificati i responsabili (Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNelle mattinata odierna, gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Salerno – Squadra Mobile – Sezione Reati contro b Persona –Minori e Sessuali, ha dato esecuzione a due Ordinanze di Custodia Cautelare di Arresti Domiciliari, emesse dal G.I.P. del Tribunale di Salerno, su conforme richiesta della Procura della Repubblica di Salerno, nei confronti di C.F. cl. 2002 di Vietri Sul Mare e D.A.G. cl. 2001 di Pellezzano, e tre Ordinanze di Collocamento in Comunità, emessa dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Salerno, su conforme richiesta della Procura della Repubblica – Tribunale per i Minorenni di Salerno, nei confronti di tre minorenni. I fatti reato contestati si riferiscono ad una grave quanto immotivata aggressione degli indagati nei confronti di un ragazzo minorenne, nella notte ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNelle mattinata odierna, gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Salerno – Squadra Mobile – Sezione Reati contro b Persona –Minori e Sessuali, ha dato esecuzione a due Ordinanze di Custodia Cautelare di Arresti Domiciliari, emesse dal G.I.P. del Tribunale di Salerno, su conforme richiesta della Procura della Repubblica di Salerno, nei confronti di C.F. cl. 2002 di Vietri Sul Mare e D.A.G. cl. 2001 di Pellezzano, e tre Ordinanze di Collocamento in Comunità, emessa dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Salerno, su conforme richiesta della Procura della Repubblica – Tribunale per i Minorenni di Salerno, nei confronti di tre minorenni. I fatti reato contestati si riferiscono ad una grave quanto immotivata aggressione degli indagati nei confronti di un ragazzo minorenne,...

