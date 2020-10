De Luca contro Report, Ruffo: “Voleva il mio licenziamento, invece mi hanno chiamato a Mi Manda Rai 3” (Di sabato 31 ottobre 2020) Su Rai 3 va in scena lo scontro tra Vincenzo De Luca e Federico Ruffo. Un match che non si svolge a Report – programma che il governatore della Campania ha preso di mira per un servizio della scorsa primavera realizzato proprio dal giornalista romano – ma in altri contesti, sempre legati alla terza rete di Stato. Tutto è cominciato domenica 25 ottobre a Che tempo che fa, quando De Luca ha spiazzato Fabio Fazio facendo riferimento proprio alla trasmissione guidata dal conduttore “dal nome nibelungico” Sigfrido Ranucci. “Uno dei suoi collaboratori ha detto che la Asl Napoli 1 è stata commissariata per infiltrazione camorristica. Era un falso clamoroso. Volevo doMandare se quel giornalista è stato licenziato o meno”. Fazio aveva ... Leggi su tvblog (Di sabato 31 ottobre 2020) Su Rai 3 va in scena lo stra Vincenzo Dee Federico. Un match che non si svolge a– programma che il governatore della Campania ha preso di mira per un servizio della scorsa primavera realizzato proprio dal giornalista romano – ma in altri contesti, sempre legati alla terza rete di Stato. Tutto è cominciato domenica 25 ottobre a Che tempo che fa, quando Deha spiazzato Fabio Fazio facendo riferimento proprio alla trasmissione guidata dal conduttore “dal nome nibelungico” Sigfrido Ranucci. “Uno dei suoi collaboratori ha detto che la Asl Napoli 1 è stata commissariata per infiltrazione camorristica. Era un falso clamoroso. Volevo dore se quel giornalista è stato licenziato o meno”. Fazio aveva ...

