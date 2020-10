Coronavirus, secondo lockdown in Gran Bretegna: scuole e università restano aperte (Di sabato 31 ottobre 2020) Coronavirus, secondo lockdown in Gran Bretagna fino al 2 dicembre. Chiuse le attività ‘non essenziali’. aperte scuole e università. LONDRA (INGHILTERRA) – Coronavirus, secondo lockdown in Gran Bretagna. Da giovedì 5 novembre scatta la nuova chiusura per cercare di spezzare la catena dei contagi. Un mese di stop (2 dicembre la prima deadline) per tutte le attività considerate non essenziali. Prevista, quindi, la chiusura di pub e ristoranti, cinema e teatri. restano aperte, invece, le scuole e le università come confermata la libertà di movimento tra le città, anche se gli spostamenti interni sono ... Leggi su newsmondo (Di sabato 31 ottobre 2020)inBretagna fino al 2 dicembre. Chiuse le attività ‘non essenziali’.e università. LONDRA (INGHILTERRA) –inBretagna. Da giovedì 5 novembre scatta la nuova chiusura per cercare di spezzare la catena dei contagi. Un mese di stop (2 dicembre la prima deadline) per tutte le attività considerate non essenziali. Prevista, quindi, la chiusura di pub e ristoranti, cinema e teatri., invece, lee le università come confermata la libertà di movimento tra le città, anche se gli spostamenti interni sono ...

