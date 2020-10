Brad Pitt malato: “non c’è una cura e io non so come farò…” (Di sabato 31 ottobre 2020) Si chiama prosopagnosia. È questa la malattia che ha colpito anche Brad Pitt. Il noto attore ha deciso ormai di confessarlo pubblicamente, scusandosi con chi ha pensato che la sua potesse essere maleducazione o superbia. Questa malattia, infatti, ha conseguenze particolari su chi ci convive e sul rapporto con gli altri. La prosopagnosia (come suggerisce il nome: prosopon – volto e agnosia – mancanza di conoscenza) impedisce ai soggetti di riconoscere i volti delle persone. Spesso perfino il proprio viso, di fronte allo specchio. Brad Pitt ha deciso di raccontare i retroscena più intimi della sua storia, da quando si è ammalato. La prosopagnosia è dovuta ad un deficit percettivo (acquisito o congenito) del sistema nervoso centrale, causato nel ... Leggi su velvetgossip (Di sabato 31 ottobre 2020) Si chiama prosopagnosia. È questa la malattia che ha colpito anche. Il noto attore ha deciso ormai di confessarlo pubblicamente, scusandosi con chi ha pensato che la sua potesse essere maleducazione o superbia. Questa malattia, infatti, ha conseguenze particolari su chi ci convive e sul rapporto con gli altri. La prosopagnosia (suggerisce il nome: prosopon – volto e agnosia – mancanza di conoscenza) impedisce ai soggetti di riconoscere i volti delle persone. Spesso perfino il proprio viso, di fronte allo specchio.ha deciso di raccontare i retroscena più intimi della sua storia, da quando si è am. La prosopagnosia è dovuta ad un deficit percettivo (acquisito o congenito) del sistema nervoso centrale, causato nel ...

