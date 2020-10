Ballando con le stelle: Della Gherardesca-Di Vaira è scontro con Carolyn Smith (Di domenica 1 novembre 2020) Ormai è guerra aperta tra il duo composto da Costantino Della Gherardesca– Sara Di Vaira e Carolyn Smith, la giudice continua a non apprezzare le esibizioni Della coppia e questa volta sono arrivati allo scontro. Le esibizioni di Halloween La puntata di Ballando con le stelle del 31 ottobre è stata dedicata ad Halloween e, nella prima manche, tutti i concorrenti hanno dovuto esibirsi sulle note di colonne sonore e canzoni, ispirati a film e canzoni. Nel caso Della coppia Della Gherardesca-Di Vaira è stato la Famiglia Addams; un’esibizione che non ha convinto i giudici perché, a parte la performance interpretativa quella del ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 1 novembre 2020) Ormai è guerra aperta tra il duo composto da Costantino– Sara Di, la giudice continua a non apprezzare le esibizionicoppia e questa volta sono arrivati allo. Le esibizioni di Halloween La puntata dicon ledel 31 ottobre è stata dedicata ad Halloween e, nella prima manche, tutti i concorrenti hanno dovuto esibirsi sulle note di colonne sonore e canzoni, ispirati a film e canzoni. Nel casocoppia-Diè stato la Famiglia Addams; un’esibizione che non ha convinto i giudici perché, a parte la performance interpretativa quella del ...

