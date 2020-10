Azzolina resiste sulle scuole aperte. Ma per Conte "la didattica in presenza è a rischio" (Di sabato 31 ottobre 2020) Prima la Campania con Vincenzo De Luca, poi la Puglia del “collega” Michele Emiliano. La chiusura (o meno) delle scuole, anche quelle materne, sta diventando una spina del fianco per il Governo di Giuseppe Conte. Uno scontro aperto tra Esecutivo e Regioni: sulla stessa linea dei due presidenti di Regione si pone il governatore abruzzese Marco Marsilio, il quale ha ha firmato un’ordinanza che ha fatto scattare la didattica a distanza per le scuole superiori (oltre che per l’università), seguito da Umbria, Marche e Piemonte che però hanno limitato la didattica a distanza solo per le superiori.Mentre le Regioni serrano i cancelli delle scuole, il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina e il premier Giuseppe Conte ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 31 ottobre 2020) Prima la Campania con Vincenzo De Luca, poi la Puglia del “collega” Michele Emiliano. La chiusura (o meno) delle, anche quelle materne, sta diventando una spina del fianco per il Governo di Giuseppe. Uno scontro aperto tra Esecutivo e Regioni: sulla stessa linea dei due presidenti di Regione si pone il governatore abruzzese Marco Marsilio, il quale ha ha firmato un’ordinanza che ha fatto scattare laa distanza per lesuperiori (oltre che per l’università), seguito da Umbria, Marche e Piemonte che però hanno limitato laa distanza solo per le superiori.Mentre le Regioni serrano i cancelli delle, il ministro dell’Istruzione Luciae il premier Giuseppe...

Poco prima, rispondendo al question time alla Camera, Conte ammette che “il quadro relativo alla diffusione del Covid è allarmante. Anche Francia e Germania sono state costrette al annunciare severe m ...

Una decisione che crea scompiglio, soprattutto tra i 5 Stelle, che leggono la chiusura delle aule come una sconfitta della linea grillina portata avanti dalla ministra Lucia Azzolina, costantemente ...

Una decisione che crea scompiglio, soprattutto tra i 5 Stelle, che leggono la chiusura delle aule come una sconfitta della linea grillina portata avanti dalla ministra Lucia Azzolina, costantemente ...