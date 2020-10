Anche in Italia Honor 10X Lite: specifiche tecniche e prezzi ufficiali (Di sabato 31 ottobre 2020) I vertici di Honor sono pronti ad arricchire la loro gamma di smartphone con un nuovo dispositivo, per altro in arrivo Anche nel nostro Paese. Ci riferiamo a quello che porta il nome di Honor 10X Lite, che è appena stato annunciato in via ufficiale dalla compagnia cinese per alcuni mercati – Italia compresa. Più nello specifico, come si legge sulle pagine del portale Gizchina, l’Honor 10X Lite è stato svelato in Arabia Saudita e in Russia. Nel primo caso, il prezzo è fissato a 799 SAR, ovvero il corrispettivo di 182,95 euro al cambio attuale, restituendoci di conseguenza un device mobile low cost, pensato per chi è alla ricerca di uno smartphone affidabile ed economico, avendo magari a disposizione un budget contenuto. ... Leggi su optimagazine (Di sabato 31 ottobre 2020) I vertici disono pronti ad arricchire la loro gamma di smartphone con un nuovo dispositivo, per altro in arrivonel nostro Paese. Ci riferiamo a quello che porta il nome di10X, che è appena stato annunciato in via ufficiale dalla compagnia cinese per alcuni mercati –compresa. Più nello specifico, come si legge sulle pagine del portale Gizchina, l’10Xè stato svelato in Arabia Saudita e in Russia. Nel primo caso, il prezzo è fissato a 799 SAR, ovvero il corrispettivo di 182,95 euro al cambio attuale, restituendoci di conseguenza un device mobile low cost, pensato per chi è alla ricerca di uno smartphone affidabile ed economico, avendo magari a disposizione un budget contenuto. ...

