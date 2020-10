Addio a Sean Connery | il suo nome era “Bond | James Bond”

(Di sabato 31 ottobre 2020) Aveva 90 anni, vincitore di un Premio Oscar e tre Golden Globe. La premier Sturgeon: «Scozia in lutto, perdiamo uno dei figli più amati»

Sean Connery è morto nella notte tra il 30 e il 31 ottobre. "Si è spento serenamente con la famiglia accanto", ha dichiarato il figlio dell'attore rimasto fino alla fine un sex symbol per le donne di ...È come se, in un giorno solo, avessimo perduto due vecchi amici: il celebre attore scozzese e James Bond. 'Bond, James Bond': Sean Connery si presenta nel primo 007. è morto all'età di 90 anni. Dopo u ...