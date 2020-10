Whirlpool, non basta Conte: confermata la chiusura del sito napoletano (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nonostante la sollecitazione del Premier Giuseppe Conte, in questo momento ancora in videoconferenza con i sindacati, la Whirlpool conferma la chiusura del sito di Napoli Est per la giornata di domani. “Ieri – ha spiegato il Premier al tavolo ancora in corso – abbiamo dato massima disponibilità al board americano di Whirlpool abbiamo proposto incentivi e una decontribuzione al 30%, garanzie Sace. Ma Whirlpool ha risposto che non riescono veramente a creare nessuna prospettiva per questo stabilimento nella competizione globale. Abbiamo provato tutto“. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nonostante la sollecitazione del Premier Giuseppe, in questo momento ancora in videoconferenza con i sindacati, laconferma ladeldi Napoli Est per la giornata di domani. “Ieri – ha spiegato il Premier al tavolo ancora in corso – abbiamo dato massima disponibilità al board americano diabbiamo proposto incentivi e una decontribuzione al 30%, garanzie Sace. Maha risposto che non riescono veramente a creare nessuna prospettiva per questo stabilimento nella competizione globale. Abbiamo provato tutto“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

CarloCalenda : Non per tutte le crisi c’è una soluzione. L’operato di Di Maio non è censurabile perché non è riuscito a salvare Wh… - myrtamerlino : Ho seguito, ho dato voce ai lavoratori della #Whirlpool tantissime volte.Considero le loro sofferenze anche le mie.… - gennaromigliore : Ieri al Mise i vertici di #Whirlpool hanno confermato la chiusura dello stabilimento di via Argine il 31 ottobre. N… - Italia_Notizie : Whirlpool, Conte ai sindacati: l’azienda non riesce a dare prospettiva al sito di Napoli. Governo pronto a braccio… - anna30048679 : RT @nerocavallo1: @repubblica Ringrazi Di Maio che ha raccontato balle ai operai DELLA Whirlpool, li ha illusi e poi come Pilato se ne è la… -