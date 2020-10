VIDEO | Cariche, scontri e lanci di bottiglie a Firenze al corteo contro le chiusure (Di sabato 31 ottobre 2020) FIRENZE – Contatto tra polizia e manifestanti a Firenze. Tornati in corteo verso piazza della Signoria gli scontri sono scoppiati in via Calzaiuoli, nel cuore del centro storico di Firenze. Una carica, seguita a lanci di bottiglie di vetro e fumogeni. Leggi su dire (Di sabato 31 ottobre 2020) FIRENZE – Contatto tra polizia e manifestanti a Firenze. Tornati in corteo verso piazza della Signoria gli scontri sono scoppiati in via Calzaiuoli, nel cuore del centro storico di Firenze. Una carica, seguita a lanci di bottiglie di vetro e fumogeni.

Incidenti questa sera nel centro storico di Firenze - con lancio di bombe carta, fumogeni, atti vandalici e ripetute cariche della polizia - per una manifestazione non autorizzata contro gli ultimi ...

Proteste a Firenze contro il Dpcm anti-Coronavirus. Dopo il lancio di oggetti, tra cui bottiglie di vetro, le forze dell’ordine hanno risposto caricando più volte parte della folla lungo la ...

Incidenti questa sera nel centro storico di Firenze - con lancio di bombe carta, fumogeni, atti vandalici e ripetute cariche della polizia - per una manifestazione non autorizzata contro gli ultimi ...