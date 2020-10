Una ricetta per aiutare le donne a raggiungere l’orgasmo. L’ex modella di Playboy prepara un gazpacho “afrodisiaco” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Non è sempre facile per le donne raggiungere l’orgasmo durante l’attività sessuale. Tuttavia, esistono alcuni metodi che possono venire incontro e aiutare a provare l’estremo piacere. Una di queste consiste in una ricetta “afrodisiaca”, realizzata da Candida Batista, una modella di Playboy diventata chef. Candida è convinta che questa ricetta aiuterà le donne a raggiungere orgasmi multipli. “Ho pensato molto attentamente agli ingredienti selezionati e ho letto diversi articoli scientifici su ciascuno di essi – ha detto la Batista al Daily Star Online – Il risultato è questa strepitosa ricetta, che può garantire orgasmi migliori di ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 30 ottobre 2020) Non è sempre facile per lel’orgasmo durante l’attività sessuale. Tuttavia, esistono alcuni metodi che possono venire incontro ea provare l’estremo piacere. Una di queste consiste in una“afrodisiaca”, realizzata da Candida Batista, unadidiventata chef. Candida è convinta che questaaiuterà leorgasmi multipli. “Ho pensato molto attentamente agli ingredienti selezionati e ho letto diversi articoli scientifici su ciascuno di essi – ha detto la Batista al Daily Star Online – Il risultato è questa strepitosa, che può garantire orgasmi migliori di ...

