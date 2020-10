Terremoto: tecnologia ENEA per edifici a “danno zero” e centri storici in sicurezza (Di venerdì 30 ottobre 2020) (Teleborsa) – A quattro anni dal Terremoto del 30 ottobre 2016, il più forte mai registrato in Italia dopo quello del 1980 in Irpinia, ENEA presenta un brevetto per realizzare edifici ex novo “a danno zero” e ricostruire in sicurezza i centri storici. Il sistema innovativo, sviluppato in collaborazione con l’azienda Tekva, consiste in una piattaforma in cemento armato, alleggerita mediante tubi in vetroresina, che consente di abbattere fino all’80% gli effetti delle scosse sismiche sugli edifici e di ricostruire, con tempi ridotti e a costi competitivi, rispettando l’assetto urbanistico e architettonico dei centri urbani preesistenti. “Il sistema brevettato da ENEA e Tekva consente a ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 ottobre 2020) (Teleborsa) – A quattro anni daldel 30 ottobre 2016, il più forte mai registrato in Italia dopo quello del 1980 in Irpinia,presenta un brevetto per realizzareex novo “a danno zero” e ricostruire in. Il sistema innovativo, sviluppato in collaborazione con l’azienda Tekva, consiste in una piattaforma in cemento armato, alleggerita mediante tubi in vetroresina, che consente di abbattere fino all’80% gli effetti delle scosse sismiche suglie di ricostruire, con tempi ridotti e a costi competitivi, rispettando l’assetto urbanistico e architettonico deiurbani preesistenti. “Il sistema brevettato dae Tekva consente a ...

