Spostamenti e "zone rosse" Cosa cambia con "scenario 4" (Di sabato 31 ottobre 2020) Rosa Scognamiglio Il Paese sempre più vicino allo "scenario 4". A rischio mobilità tra Regioni con istituzione di "zone rosse" locali. Anche il coprifuoco potrebbe essere anticipato L'Italia è sempre più vicina allo "scenario 4". Il monitoraggio settimanale sull'andamento dell'epidemia, diffuso nel pomeriggio di venerdì dall'Istituto Superiore di Sanità, profila una situazione di "rischio elevato" circa la diffusione del virus sull'intero territorio peninsulare. Al fine di scongiurare l'eventualità di un nuovo lockdown nazionale, già nelle prossime, potrebbero scattare nuove restrizioni per gli Spostamenti tra Regioni con relativa istituzione di "zone rosse" locali. La decisione spetterà ai ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 31 ottobre 2020) Rosa Scognamiglio Il Paese sempre più vicino allo "4". A rischio mobilità tra Regioni con istituzione di "" locali. Anche il coprifuoco potrebbe essere anticipato L'Italia è sempre più vicina allo "4". Il monitoraggio settimanale sull'andamento dell'epidemia, diffuso nel pomeriggio di venerdì dall'Istituto Superiore di Sanità, profila una situazione di "rischio elevato" circa la diffusione del virus sull'intero territorio peninsulare. Al fine di scongiurare l'eventualità di un nuovo lockdown nazionale, già nelle prossime, potrebbero scattare nuove restrizioni per glitra Regioni con relativa istituzione di "" locali. La decisione spetterà ai ...

francobus100 : Stretta sulle zone rosse in Calabria, limitazioni negli spostamenti e stop alla scuola - salvatorecozza1 : Si arriverà direttamente al lockdown nazionale esattamente come marzo, io prima però avrei provato ma già da un mes… - BufalaBufla : @stefanostaffa1 @PatriziaV8 Penso che il vero problema non sarebbero i grandi condomini ma le zone rurali. Immagina… - jeperego : @sketchpyl No, ma per gli spostamenti tra Land varrebbe -se confermata- la regola che non sono permessi pernottamen… - PatriziaGrass17 : @P_M_1960 Le università non andavano neppure aperte perché comportano grandi spostamenti, ma prima bisognava firmar… -