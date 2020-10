Scott Derrickson regista di Black Phone | tratto da un racconto di Joe Hill

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Ilsi occuperà dell'adattamento per il grande schermo di The, unscritto da Joesarà ildel film, prodotto da Universal e Blumhouse. Il progetto sarà realizzato con la collaborazione di Robert Cargill (Doctor Strange), con cui aveva già lavorato in occasione di Sinister che era stato uno dei successi prodotti da Jason Blum. IlThedello scrittore Joe, figlio di Stephen King, è alla base della sceneggiatura del film. Il protagonista sarà Mason Thames, recentemente ...

È Deadline a informarci in esclusiva che l'apprezzato Scott Derrickson (Sinister, Doctor Strange) è stato ufficialmente scelto come regista dell'intrigante Black Phone, nuovo progetto originale ...Il regista Scott Derrickson si occuperà dell'adattamento per il grande schermo di The Black Phone, un racconto scritto da Joe Hill. Scott Derrickson sarà il regista del film Black Phone ...