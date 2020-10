Scarlett Johansson si è sposata per la terza volta: ecco chi è suo marito Colin Jost (Di venerdì 30 ottobre 2020) Scarlett Johansson si è sposata per la terza volta. A nemmeno 35 anni la Vedova Nera degli Avengers è già al terzo matrimonio dopo due divorzi e una figlia. L’attrice newyorchese, nata da papà danese e nonno svedese, aveva già sposato nel 2008 l’attore Ryan Reynolds (Deadpool) da cui aveva divorziato nel 2011; e ancora nel 2014 era convolata a nozze con il giornalista Romain Dauriac anche se dopo tre anni i due si erano separati. Il terzo marito di Scarlett si chiama Colin Jost, ha 38 anni ed è uno degli autori del celebre show tv, Saturday Night Live. Ed è proprio negli studi NBC dove si svolge il programma e dove Johansson è stata ospite che nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020)si èper la. A nemmeno 35 anni la Vedova Nera degli Avengers è già al terzo matrimonio dopo due divorzi e una figlia. L’attrice newyorchese, nata da papà danese e nonno svedese, aveva già sposato nel 2008 l’attore Ryan Reynolds (Deadpool) da cui aveva divorziato nel 2011; e ancora nel 2014 era convolata a nozze con il giornalista Romain Dauriac anche se dopo tre anni i due si erano separati. Il terzodisi chiama, ha 38 anni ed è uno degli autori del celebre show tv, Saturday Night Live. Ed è proprio negli studi NBC dove si svolge il programma e doveè stata ospite che nel ...

